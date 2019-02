Borsa Tokyo -0,59%, ma Softbank segna rally +17%. A Sidney buy sulle banche

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,59% a 20.751,28 punti. Focus sul titolo Softbank, che ha segnato un rally superiore a +17%, dopo che il colosso ha annunciato la sua più grande operazione di buyback azionario, per un valore fino a 600 miliardi di yen (l'equivalente di $5,46 miliardi).Mercati cinesi chiusi, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.Sidney solida (+1,10%), sostenuta dai rialzi dei titoli delle quattro grandi banche australiane: Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, Westpac e National Australia Bank.Seoul debole con +0,20%, sostenuta dal rialzo dei titolo del produttore di chip SK Hynix, avanzato di oltre +2%.