Borsa Tokyo -0,55%, azionario cauto per Brexit. Da Cina buone notizie per economia

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2019 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,55% a 20.442,75 punti. Shanghai piatta, Hong Kong in lieve rialzo con +0,12%, Sidney +0,35%, Seoul +0,33%.Cautela sull'azionario globale, dopo la notizia della bocciatura della proposta sulla Brexit della premier Theresa May al Parlamento UK. Una bocciatura storica, ratificata con uno scarto di 230 voti, il più alto della storia del Regno Unito.Una notizia positiva è arrivata comunque dalla Cina, con la Commissione di Sviluppo nazionale e di riforma che ha segnalato l'arrivo di maggiori misure di stimolo a sostegno dell'economia del paese, per contrastare le conseguenze negative della guerra commerciale contro gli Usa.