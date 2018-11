Borsa Tokyo +0,39%, si smorza effetto rally Wall Street. Dow Jones +600 dopo Fed

Laura Naka Antonelli 29 novembre 2018 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,39% a 22.262,60 punti. Occhio al trend di Wall Street, con il Dow Jones che è balzato di ben 600 punti, riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed Jerome Powell ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia.I forti balzi degli indici azionari Usa non sono riusciti tuttavia ad avere un effetto domino sull'azionario asiatico: la borsa di Tokyo ha segnato infatti un rialzo piuttosto timido, Shanghai è in calo dello 0,35%, Hong Kong perde lo 0,62%. Bene invece Sidney +0,58% e Seoul +0,15%.La cautela si spiega ancora con l'attesa del meeting cruciale tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires, che gli investitori sperano riuscirà a smorzare i timori sull'escalation della guerra commerciale.