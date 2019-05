Azionario ostaggio di Trump, borsa Tokyo -0,93%, Hong Kong -1,9%, Seoul -2,4%

Laura Naka Antonelli 9 maggio 2019 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rosso per la terza giornata consecutiva, perdendo lo 0,93% a 21.402,13. Shanghai cede più dell'1%, Hong Kong fa -1,89%, Seul peggio con -2,41%, Sidney eccezione positiva con +0,49%.In primno piano le tensioni commerciali Usa-Cina, in previsione della decisione di Trump di alzare i dazi su $200 miliardi di prodotti cinesi nella giornata di domani, portandoli dal 10% al 25%.Si attende l'arrivo di una delegazione cinese guidata dal vicepremier Liu He per scongiurare il peggio. Ma Trump non sembra molto preoccupato del rischio che non si raggiunga alcuna intesa."Vedete le tariffe che stiamo per lanciare? E' perché non hanno rispettato l'accordo. Hanno rotto l'accordo - ha detto il presidente - Dunque ora stanno arrivando qui, il vicepremier (Liu He) sta arrivando..ma hanno rotto l'accordo. E non possono farlo, per cui la pagheranno".Gli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente, "non si arrenderanno fino a quando la Cina smetterà di prendere in giro i nostri lavoratori e rubare i nostri posti di lavoro".Parlando in Florida, Trump ha detto anche che per gli Usa "le cose andranno bene anche se non ci sarà un accordo e se la guerra commerciale continuerà"."Se non ci sarà un accordo, non ci sarà nulla di male a incassare più di $100 miliardi l'anno, $100 miliardi che non ci sono mai stati prima", ha detto il presidente americano.Così ha commentato Chris Rupkey, managing director e chief financial economist presso il colosso finanziario globale MUFG:"Una cosa è certa. Se gli Usa alzeranno i dazi sui $200 miliardi di beni importati dalla Cina, dal 10% al 25%, sarà un disastro per l'economia americana. Non siamo mai stati così vicini alla porta della recessione, a causa delle politiche lanciate da Washington".