Azionario: borsa Tokyo chiusa, indice MSCI Asia Pacifico vicino ai massimi assoluti

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2018 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Trend lievemente positivo per l'azionario asiatico, sulla scia dei rialzi che hanno interessato Wall Street. Poco mossa Hong Kong,dopo essere balzata alla vigilia del 2%, grazie al rally dei titoli tecnologici. Sidney +0,15%, Seoul +0,24%, mentre Shanghai balza di oltre mezzo punto percentuale.Borsa Tokyo chiusa per festività. L'indice MSCI dell'Asia Pacifico escluso il Giappone è salito dello 0,40% circa, a 579,49 punti, non poco lontano dal suo record assoluto di 591,50 punti.