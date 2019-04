Azionario asiatico negativo: borsa Tokyo -0,84%, male anche Seoul. Bene dollaro australiano dopo dati lavoro

Laura Naka Antonelli 18 aprile 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Sessione negativa per la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che ha chiuso in calo dello 0,84%, a quota 22.090,12 punti.Shanghai al momento in flessione, ma appena sotto la parità, Hong Kong cede mezzo punto percentuale, Sidney -0,11%, Seoul peggio con -1,43%.Buone notizie dal mercato del lavoro australiano, che a marzo ha assistito a un aumento di nuovi occupati di 25.700 unità, molto meglio dei +15.000 attesi e in forte miglioramento rispetto al precedente +4.600 unità.Il tasso di disoccupazione è salito lievemente dal 4,9% di febbraio al 5%, in linea con le attese.Dopo la diffusione del dato, il dollaro australiano è balzato sul dollaro Usa a $0,7199 per poi smorzare i guadagni a $0,7176.