Azionario Asia scommette su progressi in trattative Usa-Cina: Tokyo +1,10%, Hong Kong +2,5%

Laura Naka Antonelli 9 gennaio 2019 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dell'1,10%, a 20.427,06 punti. Ottimismo per l'incontro Usa-Cina a livello vice ministeriale che si è tenuto a Pechino nelle giornate di ieri e l'altroieri, 7 e 8 gennaio. Ted McKinney, sottosegretario Usa per il commercio e gli Affari esteri dell'agricoltura, si è limitato a dire: "Credo che sia andata bene". Mancano diversi dettagli sull'incontro, ma sono bastate alcune dichiarazioni per sostenere il sentiment degli investitori. Shanghai +1,45%, mentre Hong Kong segna un rally del 2,5% circa; Sidney +0,98%, Seoul +1,91%.for Trade and Foreign Agricultural Affairs"I think the went just fine" he says of the US Chain trade talks