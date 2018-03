Azionario Asia in calo, prevalgono ancora timori su guerra commerciale dopo dazi Trump su Cina

Laura Naka Antonelli 26 marzo 2018 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Azionario prevalentemente in ribasso in Asia, con la borsa di Tokyo che sta cedendo lo 0,60%, a 20.486,34 punti. Hong Kong -0,56%, Sidney -0,51%, Shanghai la più penalizzata tra le principali borse, in calo di oltre -1,6%.Seoul eccezione positiva con +0,31%. Continuano a prevalere i timori sul rischio di una guerra commerciale a livello globale, dopo l'imposizione da parte di Donald Trump di dazi doganali per un valore fino a $60 miliardi contro la Cina, e le dichiarazioni di Pechino, che non ha escluso alcuna opzione, inclusa quella di smobilizzare il portafoglio di Treasuries superiore a $1 trilione di cui dispone.