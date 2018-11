Azionario Asia in apnea, Tokyo -1%. Effetto Ghosn su Nissan, titolo cede oltre -5%

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2018 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Le vendite sugli hi-tech continuano ad abbattersi su Wall Street e i listini azionari globali. Dopo i forti sell off che hanno colpito la borsa Usa, l'azionario asiatico conferma l'avversione al rischio degli investitori.L'indice Nikkei della borsa di Tokyo scivola di oltre -1%; male anche Shanghai -1,6%, Hong Kong -2%, Sidney limita i danni cedendo lo 0,38%, mentre Seoul arretra dell'1%.A Tokyo capitola il titolo Nissan, che crolla di oltre -5% continuando a pagare l'arresto del suo numero uno Carlos Ghosn, finito in manette per avere mentito su compensi e bilanci. In particolare, Ghosn sarebbe colpevole di evasione fiscale e avrebbe fatto, tra le altre cose, uso personale di alcuni asset della società.Anche Mitsubishi Motors ha accusato una forte perdita, cedendo il 6,58%.Il gruppo fa parte dell'alleanza strategica con Nissan e Renault, di cui Ghosn è presidente e amministratore delegato.