Azionario Asia cauto dopo rumor guerra commerciale Usa-Cina. Incertezza dopo smentita Kudlow

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2019 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Azionario asiatico cauto, dopo che a Wall Street gli indici azionari sono scesi a seguito delle indiscrezioni riportate dal Financial Times, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero cancellato un incontro con i funzionari cinesi volto a dirimere le tensioni commerciali.I rumor sono stati confermati alla Cnbc da una fonte vicina ai negoziati.Allo stesso tempo, il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha negato le indiscrezioni, affermando alla Cnbc che "non c'è stato mai un incontro in calendario", oltre a quello che prevede la visita del vicepremier cinese Liu He, la prossima settimana.Borsa di Tokyo in calo dello 0,10% circa, Shanghai -0,17%, Hong Kong -0,06%, Sidney -0,26%.