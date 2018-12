Azionario Asia: borsa Tokyo -1,10%. Titoli bancari scontano decisione tassi Bank of Japan

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2018 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Sessione negativa per l'azionario asiatico, che vede l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo chiudere in ribasso dell'1,11%, a 20.166,19 punti. Male anche Shanghai -1,10%, mentre Hong Kong è ingessata con -0,03%. Sidney in calo dello 0,69%, Seoul -0,28%. In particolare, Tokyo ha visto protagonisti i cali dei titoli bancari, dopo che la Bank of Japan ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse.