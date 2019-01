Azionario Asia: altra sessione di vendite per effetto Apple, Sidney eccezione positiva

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Azionario asiatico contrastato, con la borsa di Tokyo ancora chiusa in occasione delle festività del Capodanno. Prevalgono tuttavia le vendite, a causa dei cali dei futures sugli indici azionari Usa, che scontano il taglio delle stime annunciato da Apple.A Seoul la borsa arretra dello 0,80% circa: cedono soprattutto i titoli delle società fornitrici del colosso dell'iPhone, come Samsung Electronics e SK Hynix. Il forte rally dei prezzi del petrolio, avvenuto alla vigilia, alimenta i guadagni delle società del settore oil quotate a Sidney, che avanza così di oltre +1,3%. Da segnalare tuttavia che le quotazioni del petrolio, a conferma dell'alta volatilità sui mercati, ora cedono più del 2%.Shanghai in lieve ribasso -0,12%, Hong Kong perde lo 0,87%.