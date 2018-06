Sui mercati prevale la prudenza, Borse europee aprono in calo nel giorno del G7 in Canada

Valeria Panigada 8 giugno 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Sulle principali Borse europee torna a prevalere la prudenza, con un avvio di seduta in calo, nel giorno di inizio del summit del G7 in Canada, che proseguirà anche domani. In avvio a Francoforte il Dax cede oltre l'1%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,70% e a Londra l'indice Ftse 100 segna una flessione dello 0,63%. Al centro delle discussioni del G7 il delicato nodo dei dazi commerciali. Ieri sera il presidente americano Donald Trump ha gettato benzina sul fuoco, accusando tramite un post su Twitter la Francia e il Canada di imporre enormi dazi agli Stati Uniti. Senza contare i negoziati ancora aperti tra Usa e Cina che finora non hanno portato a nessun accordo. In questo clima questa mattina i listini asiatici si sono mossi in territorio negativo. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un ribasso dello 0,56%. Intanto dal fronte macro, sono giunti dati sulla produzione industriale di Germania e Francia entrambi in calo e peggiori delle attese.