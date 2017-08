Settore retail europeo in affanno dopo iniziativa di Amazon su Whole Foods

Valeria Panigada 25 agosto 2017 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribassi per i big del retail europeo sui listini del Vecchio continente. Il settore della grande distribuzione organizzata cede oltre 1 punto percentuale con Carrefour che lascia sul parterredi Parigi il 2,2%, a Londra Tesco perde l'1,7% e ad Amsterdam Ahold, molto esposto al mercato americano, scivola di oltre il 4 per cento. Ieri Amazon ha fatto sapere che abbasserà i prezzi di numerosi prodotti alimentari di Whole Foods, di cui perfezionerà l'acquisizione lunedì per 13,7 miliardi di dollari (11,6 miliardi di euro).