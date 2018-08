Ryanair: raggiunto accordo con sindacato piloti irlandesi, titolo sale di oltre il 6% in Borsa

Daniela La Cava 23 agosto 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Giornata di rialzi per Ryanair sulla Borsa di Dublino, con il titolo che sale di oltre il 6% (portandosi sui massimi a tre mesi) in scia alla notizia del raggiungimento di un accordo con l'Unione dei piloti irlandesi. Un'intesa che metterebbe così la parola fine alla disputa con il sindacato dei piloti e agli scioperi degli ultimi giorni. Il vettore low cost europeo ha precisato che "porterà le proposte al consiglio di amministrazione dopo che i piloti con sede in Irlanda avranno votato l'accordo".