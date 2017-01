Previsto avvio poco mosso in Europa

Marco Berton 24 gennaio 2017 - 08:38

MILANO (Finanza.com)



I future sui principali indici europei preannunciano una partenza poco movimentata in Europa. In particolare l'indice tedesco DAX è visto partire piatto in area 11550 punti. Leggermente meglio gli altri indici come Milano, Londra e Parigi che dovrebbero partire in progresso di circa un quarto di punto percentuale.