Piazza Affari prevista in rialzo in avvio, Borse europee poco mosse. Questione forex rimane calda

26 gennaio 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, mentre le Borse europee dovrebbero aprire gli scambi poco mosse con la questione del cambio ancora sotto osservazione, dopo le ultime mosse dell'amministrazione Usa e le prese di posizione della Bce. Ieri Mario Draghi ha fatto sapere che per quest’anno non vede alcun rialzo dei tassi (“probabilità molto basse”) e il forex non rientra nei piani dell'Eurotower. Nel suo primo meeting 2018 la Bce ha confermato i tassi a zero e il timing del piano di QE. Ieri sera Wall Street ha chiuso sopra la parità (tranne il Nasdaq che ha terminato con un debole -0,05%). Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina, tranne che per Tokyo dove l'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un -0,16% sulla continua forza dello yen rispetto al dollaro.Dal fronte macro oggi sono attesi i dati sul Pil in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nel quarto trimestre dello scorso anno. Si chiude, intanto, a Davos il World Economic Forum. Tra le emissioni, si segnala quella del Tesoro italiano impegnato nell'asta di di titoli a medio e lungo termine per un importo tra 2,75 e 3,75 miliardi.