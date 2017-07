Piazza Affari e Borse europee viste poco mosse in avvio

Valeria Panigada 6 luglio 2017 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero proseguire la debolezza di ieri, aprendo la seduta di oggi poco mosse, in scia a una chiusura mista a Wall Street, con il Nasdaq in recupero ma il Dow Jones debole. Gli investitori si muovono incerti, preoccupati per le ripercussioni del test missilistico della Corea del Nord dei giorni scorsi e in attesa del vertice del G20 e degli importanti incontri bilaterali (Trump-Putin), in programma domani ad Amburgo, oltre che dei dati sul mercato del lavoro americano, in agenda sempre domani. Pesa anche l'incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali, in primis Bce e Fed. A questo proposito attenzione ai verbali della Bce riguardanti l'ultima riunione, in uscita oggi. In questo clima, i listini asiatici si sono mossi intorno alla parità, con la Borsa di Tokyo in moderato ribasso (Nikkei -0,44% sotto als oglia dei 20.000 punti).