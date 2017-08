Piazza Affari e Borse europee viste negative in avvio

Valeria Panigada 28 agosto 2017 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le altre Borse europee dovrebbero aprire questa prima seduta settimanale in territorio negativo. in scia a una chiusura mista di Wall Street venerdì scorso e di movimenti incerti dei listini asiatici questa mattina (Tokyo sulla parità). Gli investitori rimangono in attesa di capire i possibili sviluppi della politica fiscale Usa, oltre che l'impatto dell'uragano Harvey sul mercato globale dell'energia. Non aiuta nemmeno la delusione per la mancanza di indicazioni di politica monetaria da parte dei due governatori Janet Yellen e Mario Draghi al simposio di Jakcson Hole. La seduta odierna sarà movimentata dall'asta da parte del Tesoro di CTz a 24 mesi per un importo compreso tra 1,5 e 2 miliardi. Sul fronte macro, l'Istat diffonderà gli indici di fiducia dei consumatori e delle imprese ad agosto, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffuse le scorte all'ingrosso. Tra gli altri appuntamenti, il vertice Europa-Africa su politica migratoria e di sicurezza e la ripresa dei negoziati Ue-Gran Bretagna sulla Brexit.