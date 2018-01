Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio su fine discesa dollaro

Valeria Panigada 29 gennaio 2018 - 08:32

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire questa prima seduta d'ottava in rialzo, dopo i nuovi record di Wall Street di venerdì scorso che ha ignorato il Pil deludente. A sostenere gli scambi sui listini del Vecchio continente anche la fine della discesa del dollaro nei confronti dell'euro, grazie all'effetto rialzista dei Treasuries Usa, balzati al record dal maggio del 2014, al 2,68%.Pochi gli spunti macro in arrivo oggi con la sola pubblicazioni delle retribuzioni in Italia, mentre negli Stati Uniti in arrivo il reddito e la spesa delle famiglie. Sul fronte emissioni si segnala l'asta di BoT semestrali per 6,5 miliardi. Tra le società di Piazza Affari, attenzione a Luxottica che diffonderà il Trading update al 31 dicembre 2017 e Cattolica Assicurazioni che presenterà il piano industriale 2018-2020.