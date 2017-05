Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, focus su trimestrali

Valeria Panigada 4 maggio 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio in rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo l'incertezza di ieri con Wall Street che ha chiuso mista nel giorno della Fed. La banca centrale americana ha confermato i tassi di interesse allo 0,75-1%, come da attese. Ora tutto è rimandato a giugno, quando una nuova stretta è attesa da quasi il 70% degli analisti (69,6%). Intanto in Europa gli animi si scaldano in vista delle elezioni presidenziali in Francia di domenica. Ieri sera i due candidati, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, si sono confrontati senza esclusione di colpi in un dibattito televisivo. Ma a movimentare i mercati ci pensano anche le numerose trimestrali societarie. Per quanto riguarda Piazza Affari ieri sera sono stati pubblicati i risultati al 31 marzo di Telecom Italia e Leonardo, mentre oggi toccherà a Ferrari e Mps alzare il velo sui conti del primo trimestre. Attenzione anche a Terna e Italgas che questa mattina sono state bocciate al gradino underperform dagli analisti di Rbc Capital.