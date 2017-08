Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, fari ancora accesi su Fca

Valeria Panigada 22 agosto 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta positivo per Piazza Affari ele altre Borse europee, dopo i ribassi di inizio settimana. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo, guidati da Singapore, mentre la Borsa di Tokyo ha chiuso poco mossa. Gli investitori rimangono cauti in un clima ancora estivo e in attesa del simposio di Jackson Hole che prenderà il via giovedì e terminerà sabato e che vedrà protagonisti le banche centrali. Venerdì infatti è atteso il discorso di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, a cui seguirà quello di Mario Draghi, presidente della Bce. Tra le società di Piazza Affari, fari accesi ancora su Fiat Chrysler. Questa estate la casa automobilistica guidata da Sergio Marchionne è al centro di numerose indiscrezioni e smentite su un possibile interesse da parte dei cinesi.