Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione alle banche

29 giugno 2017

MILANO (Finanza.com)

E'atteso un avvio positivo per Piazza Affari e le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street che ieri sera ha chiuso in rialzo, con il Nasdaq che ha rimbalzato dopo la recente debolezza e i finanziari che hanno festeggiato la decisione della Federal Reserve di approvare l'aumento di dividendi e buyback a tutti i maggiori istituti per la prima volta dall'inizio degli stress test annuali nel 2011. L'intonazione positiva ha contagiato anche i listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato sopra la parità (Nikkei +0,45%). Tra i titoli, dunque, attenzione alle banche che potrebbero sostenere ancora una volta in questa settimana un nuovo slancio dei mercati.