Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione ai titoli dell'auto

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta di oggi in territorio positivo, tentando il rimbalzo dopo i recenti ribassi e la chiusura negativa di Wall Street, appesantita ancora una volta dai titoli tecnologici. Questa mattina i listini asiatici hanno cercato di reagire, strappando il segno più grazie al rafforzamento del dollaro sulle principali valute della regione. Così la Borsa di Tokyo ha chiuso in progresso di circa mezzo punto percentuale nel giorno della Bank of Japan, che ha confermato la sua politica monetaria come da attese. Nel resto della giornata sono previste diverse indicazioni macro importanti in arrivo da Eurozona (inflazione) e Stati Uniti (mercato immobiliare e fiducia consumatori). Per quanto riguarda l'Italia, oggi a Venezia si terrà il consiglio per le relazioni Italia Usa, a cui parteciperà anche Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca. Tra i titoli, da monitorare quelli automobilistici dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa relative al mese di maggio.