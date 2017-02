Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio

Valeria Panigada 15 febbraio 2017 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le altre Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in territorio positivo, in scia a Wall Street, che per la quarta seduta consecutiva ha chiuso su nuovi record (il Nasdaq non ha mai segnato una corsa così dal dicembre 1999), dopo le parole di Janet Yellen. Nella sua audizione al Congresso, il numero uno della Federal Reserve ha fatto intendere che il prossimo rialzo dei tassi potrebbe avvenire già nella riunione del prossimo mese. I listini asiatici hanno festeggiato questa mattina la possibile stretta monetaria da parte della banca centrale americana, con la Borsa di Tokyo che ha terminato gli scambi con un progresso di oltre 1 punto percentuale.

Numerosi gli spunti in arrivo dal fronte macro. Questa mattina attenzione al tasso di disoccupazione del Regno Unito e all’aggiornamento sulla bilancia commerciale di Eurolandia. Nella seconda parte in arrivo dagli Stati Uniti l’inflazione, le vendite al dettaglio e la produzione industriale. Anche oggi è in programma una nuova testimonianza del numero uno della Federal Reserve Janet Yellen: dopo il Senato, oggi sarà il giorno della Camera.