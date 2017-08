Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio

Valeria Panigada 10 agosto 2017 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbe aprire sulla parità, in scia alla debolezza di Wall Street che ieri sera ha chiuso in moderato calo sulle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. Giornata ancora negativa per la maggior parte dei listini asiatici, mentre la Borsa di Tokyo ha terminato poco mossa (Nikkei -0,05%), con gli investitori che si muovono cauti prima del lungo weekend festivo. La seduta odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro in arrivo da Europa e Stati Uniti. Nel dettaglio, verranno diffuse la produzione industriale e bilancia commerciale della Gran Bretagna, mentre dagli Usa giungeranno le nuove richieste settimanali ai sussidi di disoccupazione. Guardando all'Italia, il principale evento economico-finanziario della giornata sarà l'asta del Tesoro di BoT annuali per 6,5 miliardi di euro. Tra i dati macroeconomici attesi, l'Istat diffonderà quelli sul commercio estero e prezzi all'import a giugno.