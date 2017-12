Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio, oggi l'asta del Tesoro di Bot e Ctz

Valeria Panigada 27 dicembre 2017 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Si prevede una partenza piatta e dagli scambi sottili per Piazza Affari e le Borse europee, in scia a una sessione praticamente invariata per i listini asiatici con la piazza azionaria di Tokyo che questa mattina ha chiuso in progresso dello 0,08%. A pesare è stata la decisione di diversi analisti di tagliare l'outlook sulle consegne dell'iPhone X da parte di Apple. La notizia ha messo sotto pressione Apple e i titoli delle aziende fornitrici del colosso di Cupertino, anche se alcuni di essi avevano scontato la notizia già all'inizio della settimana, e hanno in parte recuperato terreno. Sempre per questa ragione ieri sera Wall Street ha chiuso in calo.In un contesto privo di dati macro di rilievo e ancora semi-festivo, si segnala l'appuntamento con il Tesoro che si presenta sul mercato subito dopo Natale con un'asta combinata di BoT semestrali e CTz per 9 miliardi massimi. La settimana si completa con un'altra asta, a medio e lungo termine del Tesoro, in agenda giovedì, nel giorno della conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.