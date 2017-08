Piazza Affari e Borse europee previste negative in avvio, oggi il vertice Opec

Valeria Panigada 21 agosto 2017 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire la seduta di oggi in territorio negativo, in scia ai cali di Wall Street di venerdì scorso e della maggior parte dei listini asiatici questa mattina, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso in moderato ribasso (Nikkei -0,40%). La rimozione del capo stratega della Casa Bianca, Steve Bannon, avvenuta venerdì, ha riacceso i timori sulla capacità dell'amministrazione Trump di avanzare nella sua agenda politica. Non solo. Nuove tensioni sulla penisola coreana potrebbero scatenarsi nel corso della settimana, in vista delle esercitazioni militari annuali di Stati Uniti e Corea del Sud. Previsti anche in questa nuova ottava volumi rarefatti, tipici del clima estivo. Dal fronte macro non sono attese indicazioni, ma si segnala l'incontro a Vienna dei paesi Opec per discutere sui tagli alla produzione di petrolio.