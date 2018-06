Piazza Affari e Borse europee previste negative in avvio, attesa per dati macro e asta italiana

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Si attende un avvio di seduta negativo per Piazza Affari e le principali Borse europee, su cui torna a prevelare la cautela, nonostante l'attenuarsi delle tensioni commerciali. Ieri L'amministrazione Trump avrebbe deciso di basarsi su leggi già esistenti, aggiornate dal Congresso, per limitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti, lasciando cadere la considerazione di approcci alternativi, ossia l’imposizione d limiti più stringenti. La prudenza è prevalsa questa mattina sui listini asiatici, con la piazza di Tokyo che ha chiuso sulla parità.Oggi sono attese numerose indicazioni macro, tra cui l'inflazione in Spagna, Italia e Germania, e la pubblicazione del Bollettino economico (con proiezioni economiche) da parte della Banca centrale europea. Sul fronte emissioni è in programma l'asta del Tesoro, l'ultima per questo fine mese, con titoli a 5 e 10 anni. Intanto è giunto da Oltreoceano l'invito del presidente americano Donald Trump per il premier italiano Giuseppe Conte. "Insieme gli Stati Uniti e l'Italia cercheranno di approfondire la cooperazione nel fronteggiare i conflitti globali e promuovere la prosperità economica tra le due sponde dell'Atlantico", ha annunciato Trump. L'incontro avverrà il prossimo 30 luglio alla Casa Bianca.