Piazza Affari e Borse europee previste negative in avvio all'indomani della Fed

Valeria Panigada 27 luglio 2017 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in territorio negativo, prendendo una pausa di riflessione dopo i recenti guadagni. Ieri sera la Federal Reserve ha confermato i tassi di interesse, come da attese. Nel comunicato diffuso al termine del Federal Open Market Committee, l'istituto centrale Usa ha smorzato le aspettative di un rialzo dei tassi nel breve termine mentre ha confermato le attese per una riduzione del bilancio a partire da settembre. La seduta odierna sarà movimentata da una nuova raffica di trimestrali societarie. Oggi il calendario è particolarmente fitto a Piazza Affari con Enel, Leonardo, Terna, Telecom Italia e Fca, mentre a livello europeo si trovano Nokia, Bayer, Deutsche Bank, Total e Volkswagen. Tra gli appuntamenti in Italia anche l'asta del Tesoro che offrirà BoT semestrali per 6,5 miliardi. Intanto sul fronte politico oggi è in programma in Senato il voto di fiducia sul Dl banche venete per la liquidazione ordinata di Veneto Banca e Popolare Vicenza.