Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo, possibile rimbalzo dopo le perdite di ieri

30 agosto 2017

MILANO (Finanza.com)

Possibile tentativo di rimbalzo per Piazza Affari e le Borse europee che dovrebbero aprire gli scambi in territorio positivo, dopo i ribassi di ieri in un clima di avversione al rischio dopo il lancio di un missile da parte della Corea del Nord. Le tensioni geopolitiche sembrano rientrate, almeno sui mercati finanziari, con Wall Street che ieri sera ha terminato sopra la parità e i listini asiatici che questa mattina hanno mostrato segno più. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,74%.Numerosi gli appuntamenti previsti oggi. Questa mattina verranno diffusi gli indicatori di fiducia nell'Eurozona, oltre che il tasso di inflazione in Spagna. Nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, il Pil relativo al secondo trimestre e le scorte settimanali di petrolio. Sempre nel pomeriggio attenzione al dato sull'inflazione in Germania, che potrebbe anticipare l'andamento dei prezzi al consumo nell'intera Eurozona, in uscita domani.