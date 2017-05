Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo, oggi il vertice Opec

Valeria Panigada 25 maggio 2017 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee sono attese positive in avvio, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera con la Federal Reserve ormai vicina a una stretta monetaria. Secondo i verbali dell'ultima riunione, diffusi ieri, la banca centrale americana si è detta pronta a un ulteriore rialzo dei tassi di interesse nel breve termine, facendo dunque salire le aspettative per una mossa nel meeting di metà giugno. Gli investitori si preparano anche al vertice odierno dell'Opec a Vienna in cui dovrebbe essere decisa un'estensione dei tagli produttivi. In questo quadro i listini asiatici si sono mossi in rialzo questa mattina, con la Borsa di Tokyo che ha incassato un +0,30%. Complice anche la conferma dei tassi di interesse sui minimi storici da parte della banca centrale della Corea. L'agenda macro di oggi prevede il dato sulla crescita economica di Spagna e Gran Bretagna, oltre all'aggiornamento su ordini e fatturato dell'Italia.