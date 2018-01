Piazza Affari e Borse europee previste in moderato rialzo in avvio, attenzione a Yoox

Valeria Panigada 22 gennaio 2018 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire in leggero rialzo, proseguendo i guadagni della scorsa ottava, con l'indice Ftse Mib sempre più vicino alla soglia dei 24mila, che rappresentano i top dal lontano 2008. Anche le Borse europee sono attese positive in avvio, in scia ai guadagni di Wall Street sostenuti dal via libera della Camera Usa al provvedimento d'urgenza per scongiurare lo stop all'attività amministrativa federale (il cosiddetto shutdown) fino al 16 febbraio. Nel fine settimana però non è arrivato l'ok anche del Senato, dove i colloqui fra democratici e repubblicani non hanno al momento portato ad un accordo. Il voto è stato slittato a oggi, a mezzogiorno ora di Washington (le sei del pomeriggio in Italia). In attesa del voto la Borsa di Tokyo ha chiuso questa mattina praticamente invariata (+0,03%). Tra gli altri eventi, a Bruxelles si svolgerà l'Eurogruppo con il nuovo presidente Mario Centeno, ministro delle finanze del Portogallo. In assenza di dati macro di rilievo, l'attenzione degli investitori si rivolgerà su singole storie societarie. In particolare a Piazza Affari da monitorare Yoox Net-a-Porter dopo che la svizzera Richemont ha lanciato un'Opa finalizzata al delisting.