Piazza Affari e Borse europee previste in leggero rialzo in avvio

Valeria Panigada 30 giugno 2017 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un'apertura in moderato rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, che cercano di scrollarsi di dosso i timori legati alle prossime mosse delle banche centrali, che hanno reso pi chiara la loro intenzione di convergere (nel medio periodo) alla normalizzazione delle attuali politiche monetarie non convenzionali in atto. A questo riguardo, sar importante oggi seguire il dato sull'inflazione nell'Eurozona, che potrebbe condizionare le prossime decisione della Bce. Numerose le indicazioni macro di oggi, tra cui la disoccupazione in Germania, il Pil della Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti il dato su redditi e spese e il sentiment dei consumatori. Sul fronte emissioni, il Tesoro ha in programma un'asta di titoli di Stato a medio-lungo termine per un importo fino a 8 miliardi di euro. Intanto ieri sera Wall Street di nuovo stata bersaglio delle vendite, con il comparto tecnologico ancora sotto pressione. La debolezza si riflessa anche sui listini asiatici questa mattina, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,92%.