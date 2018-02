Piazza Affari e Borse europee previste in forte calo in avvio

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Previste ancora forti vendite a Piazza Affari e Borse europee, dopo un inizio di settimana da dimenticare per i mercati finanziari. Ieri sera a Wall Street il Dow Jones ha chiuso sotto la soglia dei 25.000 punti, cancellando i guadagni messi a segno quest'anno, mentre l'S&P500 è sceso del 4,1%, soffrendo la seduta peggiore dall'agosto del 2011 e azzerando anch'esso i guadagni del 2018. Tanto che alcuni lo stanno già chiamando Black Monday 2018, facendo riferimento al sell off che ha messo in ginocchio Wall Street nel 1987. Le vendite sono proseguite questa mattina sui listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso con il peggior calo dal novembre del 1990 (-4,73%). Alla base delle vendite ci sarebbero i timori di una ripresa dell‘inflazione che potrebbe indurre le banche centrali a inasprire la politica monetaria. A preoccupare anche la salita dei rendimenti sul decennale Usa.Pochi gli spunti macro della giornata, con la sola pubblicazione della bilancia commerciale degli Stati Uniti prevista nel pomeriggio. A livello societario invece sono previsti diversi importanti appuntamenti. A cominciare da Intesa Sanpaolo che a Milano tiene la presentazione dei risultati 2017 e del piano di impresa. In programma anche i cda per l'approvazione dei conti di Aeffe, Beni Stabili e FinecoBank.