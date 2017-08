Piazza Affari e Borse europee previste in deciso ribasso in avvio dopo attacco a Barcellona

Valeria Panigada 18 agosto 2017 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le altre Borse europee dovrebbero aprire l'ultima seduta di questa settimana centrale di agosto in deciso ribasso, in scia alla debolezza di Wall Street e dei listini asiatici. A pesare sui mercati finanziari i dubbi sull'agenda politica di Donald Trump e i timori dopo l'attacco terroristico avvenuto a Barcellona, che ha causato la morte di 13 persone. In questo clima gli investitori prendono profitto e si allontanano dagli asset più rischiosi. Ecco allora che l'oro e lo yne si rafforzano. Pochi gli spunti macro previsti oggi. Si segnala come unica indicazione di rilievo il dato preliminare sul sentiment dei consumatori statunitensi elaborato dall’Università del Michigan.