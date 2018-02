Piazza Affari e Borse europee previste in deciso rialzo in avvio, attenzione a Fca e Creval

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero proseguire il rimbalzo e aprire la seduta odierna in deciso rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street che ieri ha chiuso in rialzo per la quarta seduta consecutiva nonostante l’atteso dato sull’inflazione statunitense (+2,1% annuo a gennaio rispetto al +1,9% stimato) abbia alzato nuovamente il livello di allerta sui prezzi e le possibili conseguenze sulle mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina, con Tokyo che ha rimbalzato segnando in chiusura un +1,43%. Si segnala che da oggi le Borse cinesi rimarranno chiuse fino alla prossima settimana per celebrare il nuovo anno lunare.Oggi nuove indicazioni macro sono attese soprattutto dagli Stati Uniti, in particolare il dato sulla produzione industriale. Per quanto riguarda l?Italia in arrivo oggi la bilancia commerciale, mentre a livello societario attenzione a Fca dopo i dati sulle immatricolazioni di gennaio in Europa. Da monitorare anche Creval che ha definito i dettagli dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro e ha sottoscritto il contratto di garanzia con un gruppo di banche.