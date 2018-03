Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio, pesa caduta titoli tecnologici a Wall Street

Valeria Panigada 28 marzo 2018 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Atteso un avvio negativo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo le perdite di Wall Street ieri sera dove sono crollati i titoli tecnologici. Il Nasdaq è stato il peggiore dei tre principali indici statunitensi con un -2,93%. I cosiddetti titoli FANG, vale a dire Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet (holding a cui fa capo Google) sono finiti nel mirino dei sell, con il Nyse FANG Index che è sceso del 5,6%, con una perdita del 6% nell'arco dell'ultima settimana. Si tratta della peggiore performance da quando l'indice è stato creato. Le vendite si sono trasferite nella notte sui listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in calo di oltre il 2%. Qui tra i peggiori Nintendo che ha lasciato sul parterre 3 punti percentuali.Una buona notizia, che potrebbe mitigare le perdite, è arrivata dalla Cina. Pechino ha confermato la visita a sorpresa del leader della Corea del Nord Kim Jong-un al presidente cinese Xi Jinping. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Xinhua, che aggiunge che la Cina conferma l'apertura di Pyongyang ad avviare trattative con gli Stati Uniti, sul suo programma nucleare.A livello macro oggi è previsto l'aggiornamento sugli ordini all'industria e il fatturato in Italia, mentre nel pomeriggio l'attenzione si sposterà Oltreoceano dove è atteso tra gli altri il dato sul Pil annualizzato relativo al quarto trimestre del 2017 (lettura finale). Sul fornte obbligazionario, importante l'appuntamento con il Tesoro italiano che oggi concluderà il consueto trittico di aste di fine mese offrendo Btp a 5 e 10 anni fino a 5 miliardi complessivi. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Fincantieri che ha presentato i conti 2017 e approvato il piano industriale al 2022.