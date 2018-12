Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio, attenzione a Mps

Valeria Panigada 4 dicembre 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe avviare la seduta di oggi in territorio negativo, in linea con le Borse europee, dopo un inizio di settimana e di mese scoppiettante. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo di oltre 2 punti percentuali. Parallelamente lo spread è sceso a ridosso di quota 280 pb. L'euforia dei mercati per la tregua commerciale concordata al G20 tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping si è già spenta. L'entusiasmo iniziale lascia il posto alla cautela degli investitori che, digerita la notizia, rimangono spiazzati dalle contraddizioni che emergono tra quanto viene dichiarato da Trump e da quanto la Cina sembra disposta a fare per garantire l'armistizio nella guerra commerciale. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso ai minimi della seduta, cedendo il 2,4% e scontando anche la notizia dell'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries Usa, considerata di per sé campanello di allarme sul rischio di recessione.In Italia la questione Manovra rimane in primo piano. Dopo l'Eurogruppo, oggi toccherà all'Ecofin affrontare il tema e prendere posizione rispetto alla procedura d'infrazione annunciata dalla Commissione europea contro l'Italia. Intanto a Roma la legge di bilancio viene discussa in Aula. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione alle banche, in particolare a Mps dopo che ieri sera Moody's ha abbassato il giudizio portandolo in territorio spazzatura. Si segnala inoltre che le azioni Diasorin da oggi saranno presenti nel paniere Ftse Mib.