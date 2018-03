Piazza Affari e Borse europee previste fiacche in avvio, attesa per l'inflazione Usa

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 08:37

Si prevede un avvio di seduta in leggero calo per Piazza Affari e poco mosso per le Borse europee. Gli investitori si muovono cauti in attesa dei dati sull'inflazione Usa, in uscita oggi, per avere possibili indicazioni sulle prossime decisioni di politica monetaria della Fed. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista, e anche questa mattina i listini asiatici si sono mossi contrastati, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso con un progresso dello 0,66%.Tra gli appuntamenti della giornata, si segnala la riunione dell'Ecofin per discutere di misure per le banche e fiscali. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano collocherà quattro Btp per un importo massimo complessivo di 8,75 miliardi. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Tod's, Mondadori e Snam chiamati ad alzare il velo sui conti.