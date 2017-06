Piazza Affari e Borse europee previste fiacche in avvio

Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta in moderato calo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo un inizio di settimana positivo grazie al comparto bancario che ha festeggiato il salvataggio delle due banche venete. Anche l'agenzia Moody's ha giudicato l'operazione, che vede il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo, "credit positive". Ieri sera Wall Street ha chiuso mista con il Nasdaq ancora sotto pressione, mentre questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte sopra la parità grazie al rafforzamento del dollaro nei confronti delle altre valute.Tra gli appuntamenti della giornata odierna, l'Istat diffonderà gli indicatori di fiducia, mentre sul fronte emissioni il Tesoro offrirà in asta Ctz e BTpei per massimi 3,5 miliardi. Ma l'attenzione sarà rivolta alle banche centrali con l'intervento di Mario Draghi (Bce) a Sintra, la presentazione del Financial Stability Report da parte del governatore della Bank of England, Mark Carney, e il discorso di Janet Yellen, numero uno della Fed, a Londra.