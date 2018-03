Piazza Affari e Borse europee previste aprire in calo la prima seduta di marzo

Valeria Panigada 1 marzo 2018 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Le vendite a Piazza Affari e sui listini europei dovrebbero proseguire oggi, almeno in avvio di seduta, dopo che Wall Street ieri sera ha chiuso in calo e archiviato il mese di febbraio con la perdita mensile più forte dal 2016. Sia il Dow Jones che l'S&P500 hanno interrotto una fase rialzista che andava avanti da 10 mesi, la più lunga dal 1959, registrando un tonfo nel mese del 4,3% e del 3,9% rispettivamente. Il Nasdaq ha sofferto una perdita mensile (-1,9%) per la prima volta in otto mesi. Intonazione negativa anche questa mattina sulle piazze azionarie asiatiche, con Tokyo in calo dell'1,56%.Oggi dal fronte macro sono attese numerose indicazioni, tra cui l'indice Pmi manifatturiero dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona, il tasso di disoccupazione in Eurolandia e in Italia.Tra i titoli di Piazza Affari attenzione al comparto costruzioni dopo che ieri sera il Cipe ha licenziato una serie di investimenti per le infrastrutture del Paese. Da monitorare anche il settore auto, in vista dei dati sulle immatricolazioni, che verranno diffusi a mercato chiuso e in particolare Fiat Chrysler che ha fatto sapere che esaminerà nel secondo trimestre lo spin-off di Magneti Marelli.