Piazza Affari e Borse europee attese sopra la parità in avvio, attenzione a Eni

Valeria Panigada 16 febbraio 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in territorio positivo per Piazza Affari e le Borse europee, sostenute dai nuovi guadagni di Wall Street per la quinta seduta consecutiva. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato con un progresso di oltre 1 punto percentuale (+1,19%), rassicurata anche dalla conferma di Haruhiko Kuroda alla guida della Bank of Japan (BoJ). Come da attese, il governo di Shinzo Abe ha nominato Kuroda per un secondo mandato di cinque anni come governatore della BoJ, dando un chiaro segnale di continuità della politica monetaria.La settimana si chiude sui mercati con l'attenzione rivolta ai dati macroeconomici e alle trimestrali societarie in calendario. In particolare, questa mattina sono previste le vendite al dettaglio in Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffuse alcune indicazioni sul mercato immobiliare e la fiducia dei consumatori. Tra gli appuntamenti, si segnala anche l'incontro a Berlino tra il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e la cancelliera tedesca Angela Merkel, cui seguirà una conferenza stampa congiunta. A livello societario, tra le big di Piazza Affari oggi è il turno di Eni ad alzare il velo sui dati dell'anno scorso.