Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio, petrolio ancora in rialzo

Valeria Panigada 22 maggio 2017 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera e della buona intonazione dei listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso in rialzo (Nikkei +0,45%). A sostenere gli scambi il continuo aumento del petrolio, in vista del meeting Opec che si terrà giovedì prossimo. Il Brent ha chiuso settimana scorsa con un +5,55%, il saldo settimanale migliore da inizio anno. Intanto oggi si riunisce l'Eurogruppo, presente il governatore della Bce Mario Draghi: all'ordine del giorno la ratifica dell'accordo tra Grecia e creditori. Sempre oggi la Commissione europea pubblicherà le valutazioni sui programmi di stabilità degli Stati membri. Si attende dunque anche il giudizio sulla manovra italiana. Attenzione anche al rapporto Istat sulle prospettive per l'economia italiana, in uscita oggi.