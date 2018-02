Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio, oggi i conti di Poste e l'aumento di Creval

Valeria Panigada 19 febbraio 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in territorio positivo, in scia ai guadagni sui listini asiatici. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in deciso rialzo (+1,97%), sostenuto dall'indebolimento dello yen nei confronti del dollaro dopo la recente salita. Le Borse in Cina, Hong Kong e Taiwan sono rimaste chiuse anche oggi per festività. Shanghai riaprirà il 22 febbraio, mentre Hong Kong già domani. Chiusura oggi anche per Wall Street che celebra il Washington's Birthday.L'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di appuntamenti con la sola pubblicazione delle partite correnti di Italia ed Eurozona. Tra gli appuntamenti, si segnala la riunione dell'Eurogruppo chiamato a votare il prossimo vice presidente della Bce. Alla riunione parteciperà anche il presidente della Bce, Mario Draghi.Tra i titoli di Piazza Affari, l'attenzione rimane rivolta alle banche. oggi Creval avvierà l'aumento di capitale da 700 milioni di euro. Tra le altre storie, attenzione anche a Poste Italiane, chiamata ad alzare il velo sui conti 2017, e a Safilo, che ha annunciato un cambio di vertice con l'uscita dell'amministratore delegato Luisa Delgado e il futuro ingresso di Angelo Trocchia.