Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio, oggi importanti dati macro in arrivo

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta di questa prima settimana dell'anno dovrebbe avviarsi sopra la parità per Piazza Affari e le Borse europee, facendo così proseguire i guadagni dei giorni scorsi e inziare il 2018 con il sorriso. A sostenere gli scambi sono i nuovi ed ennesimi record di Wall Street. Ieri l'indice Dow Jones ha chiuso per la prima volta oltre la soglia dei 25.000 punti, mentre l'S&P500 e il Nasdaq sono avanzati aggiornando i massimi storici. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina, con l'indice Nikkei della piazza azionaria di Tokyo che ha terminato gli scambi con un progresso dello 0,89%, dopo aver superato la soglia dei 23.000 alla vigilia, per la prima volta dal 1992.Oggi è una giornata ricca di dati macro. In particolare sono attese le indicazioni sul mercato del lavoro statunitense. Nel primo pomeriggio da Oltreoceano giungeranno il tasso di disoccupazione e la variazione delle buste paga nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls). Tra gli altri appuntamenti, si segnala anche l'inflazione in Italia ed Eurozona.