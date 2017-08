Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio, oggi in arrivo il Pil Italia ed Eurozona

Valeria Panigada 16 agosto 2017 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta di oggi in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. Ieri il listino di Milano è rimasto chiuso per festività, mentre le altre piazze del Vecchio continente hanno chiuso in rialzo sull'allentarsi dei timori di un conflitto tra Stati Uniti e Corea del Nord. Gli investitori si muoveranno comunque cauti in vista delle esercitazioni militari Usa-Corea del Sud della prossima settimana. In questo contesto, Wall Street ieri sera ha chiuso contrastata intorno alla parità, mentre le Borse asiatiche si sono mosse miste, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in leggero ribasso.Diversi gli spunti macro in arrivo oggi, a cominciare dal Pil dell'Italia e dell'Eurozona. Attenzione anche ai dati statunitensi sul mercato immobiliare e le scorte di petrolio. In serata saranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del Fomc (Federal Open Market Committee), il braccio operativo della banca centrale statunitense. Tra i titoli, da monitorare gli automobilistici che potrebbero muoversi in vista della rinegoziazione dell'accordo sul commercio Nafta, che potrebbe rendere più incerto il futuro del Messico, dove le alcune case hanno impianti.