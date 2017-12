Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio dell'ultima seduta del 2017

Valeria Panigada 29 dicembre 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana prima del lungo weekend festivo di Capodanno, e quindi l'ultima sessione del 2017, dovrebbe avviarsi in territorio positivo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo i recenti ribassi e in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera. Tuttavia si prevedono scambi sottili e investitori cauti nel tentativo di non erodere i guadagni finora raccolti. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi contrastati. La piazza azionaria di Tokyo ha terminato piatta, con una variazione pari a -0,08%. Il bilancio annuo del listino nipponico è stato però positivo, con l'indice Nikkei che dall'inizio del 2017 ha incassato un +19,1%. Tra gli eventi della giornata, si segnala l'aggiornamento dell'inflazione in Germania e la nota mensile dell'Istat sull'andamento dell'economia italiana.