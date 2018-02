Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio, oggi l'asta dei Btp

Valeria Panigada 13 febbraio 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le altre Borse europee dovrebbero aprire intorno alla parità, dopo un inizio di settimana positivo. Nella notte Wall Street ha chiuso in deciso rialzo, proseguendo il rimbalzo di venerdì scorso. Il presidente americano Donald Trump ha presentato il suo piano per rinnovare le infrastrutture degli Stati Uniti, così come promesso in campagna elettorale. Il piano prevede una spesa di 200 miliardi di dollari per stimolare 1,5 trilioni di dollari (mila miliardi) di investimenti nei prossimi dieci anni. Questa mattina il rimbalzo di Wall Street ha sostenuto i listini asiatici, tranne Tokyo, che tornata agli scambi dopo il lungo weekend festivo ha chiuso in calo dello 0,65%, appesantita dal rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro.Gli investitori tornano a essere cauti in una giornata senza particolari spunti di rilievo a livello macro e in attesa dei dati dei prossimi giorni sulla crescita dell’area euro e soprattutto sull’inflazione Usa. Tra gli appuntamenti odierni, si segnala quello con il Tesoro che offrirà sul mercato in asta BTp a 3, 7 e 30 anni per un importo fino a 7,75 miliardi.