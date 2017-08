Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio, oggi i conti di Intesa Sanpaolo

Valeria Panigada 1 agosto 2017 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare questa prima seduta di agosto poco mosse, in scia a una chiusura mista a Wall Street, dove l'indice Dow Jones ha segnato un nuovo record mentre il Nasdaq ha sofferto la nuova pressione sui tecnologici. Questa mattina la maggior parte dei listini asiatici si è mossa in territorio positivo, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in moderato rialzo nonostante la continua debolezza del dollaro. A sostenere i listini le buone indicazioni sul Pmi manifatturiero cinese, che a luglio è salito più del previsto. Ora si attende il Pmi dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona. In arrivo anche la disoccupazione in Germania e il Pil della zona euro. La seduta odierna sarà movimentata anche dalle trimestrali societarie. A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Intesa Sanpaolo che darà il via ai conti delle banche. Attenzione anche a Fincantieri che potrebbe muoversi in scia a possibili nuovi sviluppi sul fronte Stx France. Oggi i ministri Padoan e Calenda incontreranno il collega francese Le Maire per discutere del dossier.